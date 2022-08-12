Sultangazi ve Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi ve Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu

12.08.2022 10:35

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa ve Sultangazi'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa ve Sultangazi'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alınırken Batman'dan kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Sultangazi ilçesinde narkotik madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da ise Batman'dan gelen kargo içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı. Yapılan operasyonda kargo gönderisinin içinden 36 kilo 500 gram Skunk, 24 kilo 290 gram Esrar, 540 gram ağırlığında uyuşturucu madde emdirilmiş kumaş ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA KAÇAK PARFÜM OPERASYONU İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA KAÇAK PARFÜM OPERASYONU
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Bayrampaşa, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi ve Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
09:54 Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi ve Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement