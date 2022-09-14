İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim - Son Dakika
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İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

14.09.2022 10:06
İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda birçok birimin katılımıyla okulların çevresinde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda birçok birimin katılımıyla okulların çevresinde denetim yapıldı.

Polis ekipleri Güngören, Büyükçekmece, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'de okul çevrelerinde umuma açık yerler, okul servis araçları, toplu taşıma araçları, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çalışmaya mobil okul timleri, asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Birçok kişiye GBT taraması yapılarak, civardaki kafe ve restoranlarda da kontrollerde bulunuldu.

Güngören Halil İnancık Anadolu Lisesi önü ve çevresinde uygulama yapan polis, 2 minibüs şoförüne evrak yetersizliği nedeniyle cezai işlem uyguladı, minibüsler belirli sürelerle trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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