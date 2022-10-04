Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı - Son Dakika

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