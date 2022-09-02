HDP'li Semra Güzel'e düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü üyeleriyle silahlı ve samimi fotoğrafları, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansımasının ardından hazırlanan fezleke uyarınca Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti. Talebi yerinde gören hakimlik, 24 Mart 2022'de Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenilen Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Milletvekili Semra Güzel, "evden hırsızlık" kaydı bulunan Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı.

DİNLENME TESİSİNDEYKEN YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Emniyet'in açıklaması şöyle: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/ YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından iki adet aranma kaydı bulunan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili S.G. (38) isimli kadın şahıs, M.Ş. isimli kadın şahsa ait sahte nüfus cüzdanı ile ilimiz Edirne istikameti üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde, yine aynı araç içerisinde A.G. (43) ve F.D. (25) isimli şahıslar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."