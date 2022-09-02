HDP'li Semra Güzel'e düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Semra Güzel'e düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı!

02.09.2022 22:06

Terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları ortaya çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne yolu üzerinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Güzel'in üzerinden çıkan sahte kimliğin "evden hırsızlık" kaydı bulunan Mehtap Şahan adına düzenlendiği tespit edildi. Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan A.G. ve F.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü üyeleriyle silahlı ve samimi fotoğrafları, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansımasının ardından hazırlanan fezleke uyarınca Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti. Talebi yerinde gören hakimlik, 24 Mart 2022'de Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Semra Güzel açıklaması: Yanındaki 2 şahısla birlikte gözaltına alındı

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenilen Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Milletvekili Semra Güzel, "evden hırsızlık" kaydı bulunan Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Semra Güzel açıklaması: Yanındaki 2 şahısla birlikte gözaltına alındı

DİNLENME TESİSİNDEYKEN YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Emniyet'in açıklaması şöyle: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/ YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından iki adet aranma kaydı bulunan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili S.G. (38) isimli kadın şahıs, M.Ş. isimli kadın şahsa ait sahte nüfus cüzdanı ile ilimiz Edirne istikameti üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde, yine aynı araç içerisinde A.G. (43) ve F.D. (25) isimli şahıslar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Semra Güzel açıklaması: Yanındaki 2 şahısla birlikte gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Semra Güzel açıklaması: Yanındaki 2 şahısla birlikte gözaltına alındı
YORUMLAR
500
Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Semra Güzel'e düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
22:06 HDP'li Semra Güzel'e düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı!
21:57 Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 00:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel'e düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement