İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 101 Motosiklet ile şehir turu yaptı (1) - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği'nden 101 motorlu ekip tarafından şehir turu gerçekleştirildi.