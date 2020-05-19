İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 101 Motosiklet ile şehir turu yaptı (1) - Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 101 Motosiklet ile şehir turu yaptı (1)
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği'nden 101 motorlu ekip tarafından şehir turu gerçekleştirildi.
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği'nden 101 motorlu ekip tarafından şehir turu gerçekleştirildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.05.2020 20:30:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 101 Motosiklet ile şehir turu yaptı (1) - Son Dakika