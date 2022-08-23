İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi

23.08.2022 12:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ???????yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, ekipler İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerini denetledi.

Lastiklerin yeterlilik durumunu, sürücülerin belgelerini ve emniyet kemeri kontrolünü gerçekleştiren ekipler, yolculara trafik kurallarını anlatan broşür dağıttı.

Denetimlerde yetki belgesinin süresinin dolduğu tespit edilen bir otobüsün çıkışına izin verilmedi.

Kontrollere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik ve Terminal Denetim ekipleri de katıldı.

Yolcu ve sürücüler yapılan denetimlerden yaşadıkları memnuniyeti ifade etti.

YORUMLAR
500
İstanbul Emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulamaları' İstanbul Emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulamaları' İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimi İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimi
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Demokrasi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement