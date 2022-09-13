İstanbul polisi, okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
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İstanbul polisi, okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı

13.09.2022 12:30
İstanbul polisi, okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede okul çevrelerinde koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini artırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede okul çevrelerinde koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini artırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında, İstanbul'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda sorumluluk alanlarındaki eğitim kurumlarının bazılarına sabit, bazılarına koordinasyon görevlisi, bazı okulların giriş ve çıkış saatlerine de resmi ve sivil ekipler görevlendirdi.

Kentin 39 ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde başlayan Mobil Okul Timleri (MOT) ekipleri de yeni eğitim öğretim döneminde görevlerine devam ederek okul yöneticileri ile iletişim halinde denetimlerini sürdürecek.

Okulların ilk günü sıkı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla okul çevrelerinde şüpheli kişiler, umuma açık yerler, okul servis araçları, park ve bahçelere yönelik uygulama yapıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı 12 Eylül'de 117 okul çevrelerinde 274 ekip ve 646 personelle gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 bin 829 kişinin sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı, 65 kişiye de idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda ayrıca 424 okul servisini denetleyerek 18'ine işlem yapan ekipler, okul çevrelerinde bulunan 125 metruk binayı da kontrol etti.

Söz konusu denetimler sırasında Kartal'daki bir iş yerinde okul saatinde içeride 6 çocuğu oyun oynarken gören ekipler, çocukları ailelerine teslim ederken, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de zabıta ekipleri tarafında mühürlendi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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