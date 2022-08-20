İstanbul'da 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yapıldı

20.08.2022 00:22
İstanbul'da 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Önleyici Hizmetler ve Güvenlik şubeleri ile ilçe ekiplerinin katılımıyla Bağcılar, Fatih, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Şişli'de belirlenen adreslerde uygulama noktaları oluşturuldu.

Ekipler, şüpheli olarak değerlendirdikleri araçları durdurarak detaylı arama yaptı. Sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bağcılar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 ilçede 'narkotik dar alan uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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