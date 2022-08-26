İstanbul'da polisten narkotik dar alan uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da polisten narkotik dar alan uygulaması

26.08.2022 23:59
İstanbul'da polisten narkotik dar alan uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı narkotik dar alan uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı narkotik dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 5 bin 20 şahıs, 845 araç sorgusu yapılırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, narkotik madde ticareti ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 20 şahsın sorgusu yapılırken, 845 araç sorgusu ve 297 motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimlerde 1 aranan şahıs, 10 yoklama kaçağı yakalanırken, 1 şahsa ise açıktan hırsızlık suçundan işlem yapıldı. Uygulama kapsamında ise çok sayıda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiği öğrenildi. Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da polisten narkotik dar alan uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da polisten narkotik dar alan uygulaması - Son Dakika
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