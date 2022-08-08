Küçükçekmece'de kumar baskını - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kumar baskını

08.08.2022 10:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerine kumar baskını düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerine kumar baskını düzenledi. Ekipler 6 şahsa toplam 10 bin 914 TL ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçu ile ilgili Yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında yuvarlak masa etrafında bulunan 6 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ekipler şahısların kumar oynadıkları iskambil kağıtları ve 60 lira paraya el koydu.

Yakalanan 6 şahıs hakkında bin 819 olmak üzere toplam 10 bin 914 lira pazar cezası kesildi. İşyeri sorumlusu A.O. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, işyerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KIZLA SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ; ÜZERİNE PİTBULL SALDILAR, KULAĞI KOPTU İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KIZLA SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ; ÜZERİNE PİTBULL SALDILAR, KULAĞI KOPTU İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi; Üzerine Pitbull saldılar, kulağı koptu İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi; Üzerine Pitbull saldılar, kulağı koptu İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KIZLA SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ; ÜZERİNE PİTBULL SALDILAR, KULAĞI KOPTU İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KIZLA SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ; ÜZERİNE PİTBULL SALDILAR, KULAĞI KOPTU
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kumar baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kumar baskını - Son Dakika
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