İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 69 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 69 kişi yakalandı

02.09.2022 11:51

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 69 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 69 kişi yakalandı. 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde, 85 adet uyuşturucu haplar ele geçirilirken, ekiplerin geniş çaplı yaptıkları operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan zanlılara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihlerinde Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 69 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 700 gram Esrar, 215 gram Skunk, 427 gram Metamfetamin, 540 gram ağırlığında uyuşturucu madde emdirilmiş kumaş ve bir miktar Eroin, 77 gr Sentetik Kannabinoid, 6 gr Kokain, 45 adet Ecstasy, 8 adet Captagon, 32 adet Sentetik Ecza ile uyuşturucu maddelerin kazancından elde edilen 1840 TL nakit para ele geçirildi. Ekiplerin geniş çaplı yaptıkları operasyon kameralara yansıdı.

Uygulamada toplam 1 kilogram 965 gram uyuşturucu madde ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda 69 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların 1 yıl 8 ay ile 27 yıl 8 ay arasında hapis cezası bulunan 61 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

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İSTANBUL'DA SON 1 AYDA UYUŞTURUCU SATAN 61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İSTANBUL'DA SON 1 AYDA UYUŞTURUCU SATAN 61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 69 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 69 kişi yakalandı - Son Dakika
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