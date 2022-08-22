İstanbul'da sahte evrak operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte evrak operasyonu

22.08.2022 15:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kişiler için sahte eğitim ve çalışma belgeleri düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kişiler için sahte eğitim ve çalışma belgeleri düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda zümrüt olduğu öğrenilen taş, sahte belgeler ve para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine 12 iş yerine yönelik inceleme başlattı. Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını tek tek kontrol etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Ele geçirilen sahte evraklar arasında çok sayıda Zümrüt olduğu değerlendirilen taş, 1 adet kimlik kartı basım cihazı ve çok sayıda kimlik kartı, yabancı şahıslara ait çok sayıda ikamet izni kayıt formları ve kira kontratı, yabancı şahıslara ait çok sayıda pasaport, tapu senedi fotokopileri, 1 adet fatura baskı makinesi ile çok sayıda boş fatura ruloları görüldü.

Gözaltına alınan şüpheli 3 şahıstan 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış yabancı uyruklu 1 şahıs ise sınır dışı edildi. Çalışma izni olmaksızın çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Denetimler sonucunda ise SGK ve Maliye ekipleri tarafından sigortasız işçi çalıştırma ve vergi kanununa muhalefetten toplam 314 Bin 369 TL cezai işlem uygulanırken, iş yeri açma ruhsatı olmayan iki iş yerine Zabıta Ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 1 Ocak 2022 ile 22 Ağustos tarihleri arasında İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, 54 adet pasaport, 290 adet sahte belge, 27 adet ikamet izin belgesi, 20 adet bilgisayar, 4 adet kart basım cihazı, 7 adet kaşe, 40 adet imza sirküsü, 280 adet kaçak sigara, 67 adet kaçak alkol, 1 adet tabanca ve 14 adet fişek, 13 bin 455 dolar, 4 bin 890 Euro, 14 bin 985 TL ele geçirildi.

Denetimler sonucunda 40 şüpheli şahıs yakalanmış olup şahıslardan 1'i tutuklanırken, 8 şahsa adli kontrol hükümleri uygulanmış, 11 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildi. 20 şahıs ise adliyedeki işlemlerinin akabinde serbest kalırken, İşyerlerine ise, SGK ve Maliye görevlilerince, sigortasız işçi çalıştırma ve vergi kanununa muhalefetten toplamda 780 bin 173 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta öz çocuğuyla dilenen baba yakalandı Beşiktaş'ta öz çocuğuyla dilenen baba yakalandı İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte evrak operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte evrak operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement