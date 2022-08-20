Danışmanlık firması adı altında resmi belgede sahtecilik yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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Danışmanlık firması adı altında resmi belgede sahtecilik yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

20.08.2022 12:23
Danışmanlık firması adı altında resmi belgede sahtecilik yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda danışmanlık firması adı altında resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda danışmanlık firması adı altında resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen işyerine, Vergi Dairesi görevlileri tarafından uygulanan 135 bin785 lira idari para cezası işleminin yanı sıra Zabıta görevlileri tarafından ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde garantili ikamet izni çıkartabileceklerine dair tanıtım çalışmaları yapıldığı, usulsüz şekilde deport kaldırma, sahte kimlik-pasaport üretimi ve ikamet izni çıkarma gibi belgelerin düzenlendiği bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan işyerine operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda işyerinde bulunan yabancı uyruklu olduğu tespit edilen R.Q., M.B.E., ve S.D. isimli şahıslar resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda, 22 adet kimlik basım kartı, 1 adet kimlik basım cihazı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet Türk pasaportu, 1 adet Afganistan pasaportu, 3 adet ikamet izin kağıdı, hasta kabul belgesi, farklı şahısların hesap dökümleri, tahsilat makbuzları, 2 adet cep telefonu, 100 adet ülkeye kaçak yollarla sokulduğu düşünülen muhtelif boyutlarda değerli taş, 11 bin 440 euro, sahte belge düzenlemeye yarayan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen işyerine, Vergi Dairesi görevlileri tarafından uygulanan 135 bin785 lira idari para cezası işleminin yanı sıra Zabıta görevlileri tarafından ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Öte yandan yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılarak, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Danışmanlık firması adı altında resmi belgede sahtecilik yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Danışmanlık firması adı altında resmi belgede sahtecilik yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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