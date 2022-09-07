İstanbul'da dar alan uygulamalarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da dar alan uygulamalarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri sürüyor

07.09.2022 10:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ilçede gerçekleştirilen dar alan uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ilçede gerçekleştirilen dar alan uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de belirlenen bölgelerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve ilgili birimlerin katılımıyla dar alan uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 4 bin 182 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 910 araç ile 341 motosiklet kontrol edildi.

Ekipler, aranan 1 zanlı ile İl Göç İdaresince aranan 4 düzensiz göçmeni yakalarken, 3 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden, bir kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı.

Polisin 7 ilçedeki kontrollerinde 289 gram esrar, 111 gram metamfetamin, 41 gram sentetik kannabionid, 35 gram eroin, 15 gram skunk ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dar alan uygulamalarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dar alan uygulamalarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri sürüyor - Son Dakika
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