Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

Ekipler, aranan 1 zanlı ile İl Göç İdaresince aranan 4 düzensiz göçmeni yakalarken, 3 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden, bir kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da dar alan uygulamalarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri sürüyor - Son Dakika

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