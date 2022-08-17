İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı

17.08.2022 15:00
İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında uygulama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimin yapıldığı ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçları durdurdu.

Ekipler araçlarda arama yaparken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması da yaptı.

Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamaların sıklıkla yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla uygulama yapıldı - Son Dakika
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