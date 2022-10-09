Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden hırsızlık çetesine operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden hırsızlık çetesine operasyon

09.10.2022 12:14

Bir son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden hırsızlık çetesine operasyon Beylikdüzü'nde iki farklı evden 130 bin değerinde ev eşyası ve 3 farklı iş yerinden 382 bin değerinde çeşitli elektronik malzeme çalan 2 şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden hırsızlık çetesine operasyon

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki farklı evden 130 bin değerinde ev eşyası ve 3 farklı iş yerinden 382 bin değerinde çeşitli elektronik malzeme çalan 2 şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Film sahnelerini aratmayan olayda, hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki iki farklı ikametten 130 bin lira değerinde ev eşyası ve 3 farklı iş yerinden 382 bin değerinde çeşitli elektronik malzeme çalan 2 şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Ekipler, Dereağzı Mahallesi'ndeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan detaylı araştırma neticesinde iki olayı da aynı şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri ve aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan incelemede H.Z. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi. Olay yerlerine araçla geldikleri tespit edilen şahısların kaçış güzergahlarındaki kamera çalışmaları sonucu aracın H.Z. isimli şahsın oğlu K.Z. tarafından kullanıldığı ve ikametinin Yakuplu Mahallesinde bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın adresi takibe alındı. Şahıs ikametten çıkarken görevlileri fark etmesinin ardından kaçma teşebbüsünde bulunan şahıs kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın birlikte hırsızlık yaptığı belirlenen C.E.isimli şahısta aynı gün K.Z. ile buluşmak üzere geldiği Adnan Kahveci Mahallesindeki bir alışveriş merkezinde yakalandı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin çalmış oldukları malzemeleri Esenyurt ilçesinde sattıkları belirlenmiş ve yine şüphelilerin aynı araçla 30 Eylül, 02 Ekim, ve 03 Ekim tarihlerinde Beylikdüzü ilçesindeki 3 farklı işyerinden toplamda 382 bin lira değerinde çeşitli elektronik malzemeler çalınması olaylarını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" suçlarından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına kaydedildi

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şüpheli şahıslardan birinin eve girdiği anlar görüldü. Daha sonra şahsın otomobiliyle olay yerinden uzaklaştığı bir benzinliğe girdiği ve yola devam ettiği kaydedilirken şahısların evden çaldıkları eşyaları taşırken görüldü.

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden hırsızlık çetesine operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden hırsızlık çetesine operasyon - Son Dakika
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