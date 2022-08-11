İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı

11.08.2022 19:58
İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan, terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan, terör örgütü PKK-KCK üyesi 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak- Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı. PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet göstermekteyken sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul'a gelerek eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehdi Mıhçı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sema Demir - İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı - Son Dakika
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