İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:  GÖREVLİLERİMİZCE HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞTIR - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:  GÖREVLİLERİMİZCE HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞTIR

15.03.2022 14:04
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:  GÖREVLİLERİMİZCE HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞTIR

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de 14 Mart etkinliği sırasında yaşanan arbedeyle ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de 14 Mart etkinliği sırasında yaşanan arbedeyle ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "14.03.2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'na gelen Türk Tabipler Birliği'ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir. Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine, her yıl 14 Mart'ta olduğu gibi Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecekleri, ancak meydanın, 'basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı' ifade edilmiştir" denildi. "Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek, Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, grubun yürüyüşü engellenmiştir" denilen açıklamada, "Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır. İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, Anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş, ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır" ifadeleri yer aldı.


YORUMLAR
500
Burdur'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu Burdur'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazanın davasında tahliye edilen sanığa gözaltı Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü kazanın davasında tahliye edilen sanığa gözaltı

Türk Tabipler Birliği, Emniyet Müdürlüğü, 14 Mart, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:  GÖREVLİLERİMİZCE HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞTIR - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Sadece cips yemek istemişti! Bakkalın tepkisi hırsız horozu uzaklaştırmaya yetmedi
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:08 Afyonkarahisar'ın define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı!
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:16:57. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:  GÖREVLİLERİMİZCE HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞTIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement