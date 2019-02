İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Hatice Cengiz Nişanlısı Gibi O Vahşetin İkinci Kurbanı Olacaktı (1)

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yayınladığı almanakta gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detaylara yer verdi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yayınladığı almanakta gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detaylara yer verdi. Almanakta, "Belki de bir ihtimal daha var, Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" ifadeleri yer aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM)'nün geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar, yaptığı çalışmalar ve projelerini '2018 İEM Faaliyet Raporu' isimli bir almanakta yayınladı. Almanakta Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılında söylediği, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözü ile başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2018 yıldönümü kutlamalarında yayınladıkları mesajlar yer aldı.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın almanakta yayınlanan yazısında, "İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline getirildiğini, kişi başına düşen polis sayısının daha az olmasına rağmen gasp, tecavüz ve mala karşı işlenen suçlarda New York, Berlin, Londra gibi şehirlerden daha güvenli" olduğunu vurguladı.







İSTANBUL EMNİYETİ 2018 YILINI 352 SAYFAYA SIĞDIRDI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin büyük başarılarının tek tek ele alındığı, operasyonların fotoğraflarıyla birlikte kullanılan almanak 352 sayfadan oluşuyor.



2018 YILININ EN ÇARPICI OLAYI CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ



İEM'in 2018 yılı faaliyet raporunda, en çarpıcı olay gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin detaylar oldu. Faaliyet raporunda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından kamuoyuyla ilk defa paylaşılan detaylar dikkat çekti.



CİNEYETTE KUYULAR VE TANDIR İZİ



Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 3 kuyu bulunduğu bunların ikisinin su kuyusu olduğu, diğerinin ise doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır olduğu belirtildi. Faaliyet raporunda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığı vurgulandı. Almanakta, "Belki de bir ihtimal daha var, Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" ifadeleri yer aldı.







32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ



2018 Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda infaz timinin Cemal Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği belirtiliyor. Raporda "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil" denildi.



NASA'NIN DA ARASINDA BULUNDUĞU 224 İHBAR DETAYI



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak toplam 224 ihbarın geldiği bu ihbarlardan en ilginç olanının ise; NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bir kişinin 'Cemal Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp gömdüler' şeklinde bir ihbarda bulunulduğu öğrenildi.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

Adliyede Öfkelenen Kadın, Bebeğini Polislerin Üzerine Attı