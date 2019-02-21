Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Ekiplerinin Gerçekleştirdiği...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Ekiplerinin Gerçekleştirdiği...

1 saat önce

IHAAW105835-ASA/21-02-2019- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Ekiplerinin Gerçekleştirdiği..., System.String[]
IHAAW105835-ASA/21-02-2019

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer alan performans arttırıcı ve zayıflama içerikli ilaç etken maddelerinin gıda ürünlerinde kullanılmasının yasak olduğu öğrenildi. 21.02.2019 10: 58: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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