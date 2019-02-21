İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Ekiplerinin Gerçekleştirdiği...
1 saat önce
IHAAW105835-ASA/21-02-2019- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi.
IHAAW105835-ASA/21-02-2019
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer alan performans arttırıcı ve zayıflama içerikli ilaç etken maddelerinin gıda ürünlerinde kullanılmasının yasak olduğu öğrenildi. 21.02.2019 10: 58: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:05 Kaynak: İHA
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