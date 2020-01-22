İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik... - Son Dakika

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik...
6 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'ndeki bir garaja operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'ndeki bir garaja operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda 2 yakıt tankı ve 1 minibüse el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL
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