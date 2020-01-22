İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik... - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik...

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'ndeki bir garaja operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik..., System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'ndeki bir garaja operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda 2 yakıt tankı ve 1 minibüse el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Tepecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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