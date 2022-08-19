İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu: 7,3 ton ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu: 7,3 ton ele geçirildi

19.08.2022 11:14

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de kaçak sigara üretilen iş yerine baskın düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de kaçak sigara üretilen iş yerine baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 5 milyon TL olan 7 ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve kaçak olarak yurt içinde üretilen nargile tütünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Sultangazi'de 1 depoya ve depo önünde bulunan araca düzenlenen operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 7 ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 120 adet bandrolsüz kaçak elektronik sigara, 2 adet hava kurutucu, 2 adet kompresör, 5600 adet plastik kutu ve kapak ve 6750 adet etiket ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ürünlerin sevkiyatında kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu: 7,3 ton ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu: 7,3 ton ele geçirildi - Son Dakika
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