İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 34 Bin 550 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 34 bin 550 tarihi sikke ele geçirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçu ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Başakşehir'de tarihi eser operasyonu düzenledi.

Roma, Bizans ile Helenistik Dönemleri'ne ait olan sikkelerin İstanbul'a getirileceğini tespit eden İstanbul Kaçaklılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihi eserlerin sevkiyatının yapıldığı aracı durdurdu. 12.09.2022 tarihinde Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 34 bin 550 Roma Bizans ve Helenistik döneme ait tarihi sikke ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.