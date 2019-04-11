Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" Gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" Gerçekleştirildi

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" gerçekleştirildi.

Polis Haftası dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinlik, mehter takımının gösterisi ile başladı. Motorize yunus timlerinin gösterisinin ardından yapılan yarışı "Kızıl Tüy" isimli at kazandı.

"Kızıl Tüy"ün sahibi Hasan Selçuk Ekinci, birincilik kupasını İstanbul Emniyeti Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir'in elinden aldı.

Programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:16 Kaynak: AA
Polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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