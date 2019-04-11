İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" Gerçekleştirildi
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:16 Kaynak: AA
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Koşusu" gerçekleştirildi. Polis Haftası
dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinlik, mehter takımının gösterisi ile başladı. Motorize yunus timlerinin gösterisinin ardından yapılan yarışı "Kızıl Tüy" isimli at kazandı.
"Kızıl Tüy"ün sahibi Hasan Selçuk Ekinci
, birincilik kupasını İstanbul Emniyeti Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir'in elinden aldı.
Programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
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