İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusunu 'Kızıl Tüy' İsimli 1 Numaralı At Kazandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü kapsamında "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" adına düzenlenen yarışı, 'Kızıl Tüy' adlı 1 numaralı at kazandı.

10 Nisan Polis Haftası kapsamında dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan koşu büyük heyecana sahne oldu. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen koşu öncesi bayraklı motosiklet konvoyu oluşturan Yunus Ekipleri, alkışlar eşliğinde hipodroma geldi. Hipodromda polisleri mehter takımı karşılarken, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koşusu" adına düzenlenen yarış nefes kesti. Sentetik pistte bin 500 metre mesafede yapılan yarışı, Hasan Selçuk Ekinci'nin sahibi olduğu ve jokeyliğini Ayhan Kurşun'un yaptığı "Kızıl Tüy" isimli at, 1.30.73'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı. 3 yaşlı, 7 safkan İngiliz tayının katıldığı yarışta birinciliği elde eden Kızıl Tüy adlı kır erkek safkan, son startında Mevlana Koşusu'nu dördüncülükle tamamlamıştı. Dün elde ettiği sonuçla da sekizinci startında beşinci galibiyetine ulaşmış oldu.



Sentetik pistteki 1500 metre mesafeli yarışın birincilik ikramiyesinin 60 bin Lira olduğu koşuda 'King OF Tatvan' ikinciliği elde ederken, ilk kez İstanbul pistine çıkan 'Bruce Wayne' da üçüncülükte kendine yer buldu.



İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, yarışı kazanan "Kızıl Tüy"ün sahibi Hasan Selçuk Ekinci ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı'ya kupa ve yarış onuruna plaket takdim etti.



Öte yandan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir ile beraberindeki emniyet müdür yardımcıları, nefes kesen yarışı büyük bir dikkatle izledi. - İSTANBUL

