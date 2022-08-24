Bu gece yarısından itibaren okkalı bir zam daha geliyor

18 liraya aldıkları tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Evde yapılan aramalarda 134 gram metamfetamin maddesi, 1.30 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet silah ve 3 bin 130 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Avcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığını tespit eden ekipler, günlerce süren fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Dün eve operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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