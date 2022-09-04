Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

04.09.2022 12:00
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Eyüpsultan'da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Eyüpsultan'da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin adreste yaptığı aramalar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan zanlılara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Ağustos 2022 ile 2 Eylül 2022 tarihlerinde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği ve ikamette silahların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adrese geniş çaplı bir operasyon yaptı.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 77,43 gram Kokain ve Esrar, 2 kök Hint Keneviri, 137 bin 470 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet telefon ve 2 adet telefon hattı ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan aramalar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.C.'nin (25) ikametinde yapılan aramalarda kendisine ait olduğu öğrenilen silahın 23 Temmuz 2022 tarihinde Esentepe Mahallesi'nde 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçunda kullanıldığı, H.T.'nin (28) Diyarbakır'da 'Kasten Yaralama' suçu nedeniyle araması olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler D.C., H.T., ve S.T., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, D.C. ve S.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı - Son Dakika
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