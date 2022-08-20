İstanbul Emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi - Son Dakika
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İstanbul Emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi

20.08.2022 12:51
İstanbul Emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" çerçevesinde yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" çerçevesinde yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 1 şahsın aranan olmasından dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından18 Ağustos tarihinde birçok ilçede "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, 5 bin150 şahıs sorgusu, bin 197 araç sorgusu, 427 motosiklet sorgusu gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu öğrenilirken, 3 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 1 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Denetim kapsamında ise aranması bulunan 1 şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde, 225 gram Esrar, 78 gram Metamfetamin, 11 gram Eroin, 42 adet Ecstasy, 1 adet tabanca ele geçirildi. - İSTANBUL

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İstanbul'da 7 ilçede 'narkotik dar alan uygulaması' yapıldı İstanbul'da 7 ilçede 'narkotik dar alan uygulaması' yapıldı İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulamaları' denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimi - Son Dakika
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