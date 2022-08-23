İstanbul Emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" - Son Dakika
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İstanbul Emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları"

23.08.2022 14:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri sürüyor. Ekiplerin 7 ilçede yaptığı denetimler çerçevesinde 10 şahıs yoklama kaçağı, 4'ü İl Göç İdaresi'nden olmak üzere 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 1 şahsa ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilçede "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" denetimleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, 4 bin 681 şahıs sorgusu, bin 302 araç sorgusu, 313 motosiklet sorgusu yaptı. Denetim çerçevesinde, 10 kişi yoklama kaçağı, 4'ü İl Göç İdaresi'nden olmak üzere 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 1 şahsa ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde yapılan aramalarda, 288 gram esrar, 155 gram sentetik kannabinoid, 77 gram metamfetamin, 15 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kesici alet, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin konu ile ilgili denetimler devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulamaları' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Emniyetinden "Narkotik Dar Alan Uygulamaları" - Son Dakika
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