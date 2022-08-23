İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordinesinde kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı. Yapılan uygulamalara Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi. Önceden belirlenen kontrol noktalarında şüpheli buldukları araçları durduran ekipler, sürücülerin üst ve araç içi aramaları ile Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da polisten Narkotik Dar Alan Uygulaması - Son Dakika

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