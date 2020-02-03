İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi

6 saat önce

Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okul önlerinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi, System.String[]

Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okul önlerinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi.


17 Ocak'ta kapanan ilk, orta ve lise dengi okullar, bugün ders zilinin çalması ile birlikte tekrar açıldı. 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin ilk gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi. Sabah 07.00'de başlayan uygulama 21.00'e kadar İstanbul genelinde devam edecek.


Uygulamalar kapsamında okul servis şoförlerinin kurallara uyup uymadıkları belirlendi. Kurallara uymayan sürücülere de ceza kesildi. Bir motosiklet sürücüsüne de kaskı olmadığı için 132 Türk Lirası ceza kesildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:09 Kaynak: İHA
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