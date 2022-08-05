İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: çok sayıda gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: çok sayıda gözaltı

05.08.2022 07:26
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilçe ve Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal ortamda yasadışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilçe ve Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal ortamda yasadışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilçe ve Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal ortamda yasadışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan, Ö.G'nin liderliğini yürüttüğü 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Siber polisi tarafından 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar kapsamında, İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri sanal ortamda ki hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği bulunduğu tespit edilirken, para trafiğinin bir kısmının ise Kuzey Makedonya'ya uzandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında Kağıthane, Çağlayan Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, dairede yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen materyallere el koydu. Özel harekat polisleri operasyon sırasında çevrede önlem aldı. Operasyon yapılan adresteki şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


YORUMLAR
500
İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı İstanbul'daki asayiş denetimi yapıldı İstanbul'daki asayiş denetimi yapıldı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: çok sayıda gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
23:22 Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 07:26:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: çok sayıda gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement