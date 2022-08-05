İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

05.08.2022 06:39
İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 75 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 75 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibi neticesinde haklarında gözaltı kararı verilen 75 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin'de 730 polisin katılımıyla operasyon başlattı.

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve şüpheli Ö.G'nin liderliğini yaptığı örgütün üyelerinin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği olduğu, bu trafiğin bir kısmının Kuzey Makedonya'ya uzandığı ve faaliyetlerini de İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerinden gerçekleştirdikleri belirlenirken operasyonlarda çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konuldu.

Helikopter destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyona özel hareket polisleri de katıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki asayiş denetimi yapıldı İstanbul'daki asayiş denetimi yapıldı Kuştepe'de narkotik uygulaması: Polis, uyuşturucuya geçit vermiyor Kuştepe'de narkotik uygulaması: Polis, uyuşturucuya geçit vermiyor
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
23:22 Oğlu intihar girişiminde bulunan babadan kan donduran tepki: "Atla geber" diye bağırıp, polisten silah istedi
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 06:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement