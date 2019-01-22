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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Terör Örgütü Fetö'ye Yönelik Yürütülen...

6 dakika önce

IHAAW151410-ASA/22-01-2019- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Terör Örgütü Fetö'ye Yönelik Yürütülen..., System.String[]
IHAAW151410-ASA/22-01-2019

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı. 15 Ocak günü Gaziantep'te yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22.01.2019 15: 14: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

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