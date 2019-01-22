İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Terör Örgütü Fetö'ye Yönelik Yürütülen...
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IHAAW151410-ASA/22-01-2019- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı.
IHAAW151410-ASA/22-01-2019
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı. 15 Ocak günü Gaziantep'te yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22.01.2019 15: 14: 10 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
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