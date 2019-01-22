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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Terör Örgütü Fetö'ye Yönelik Yürütülen...

1 saat önce

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. zanlıyı gözaltına aldı.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde Bayrampaşa il imamı olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. zanlıyı gözaltına aldı. 15 Ocak günü Gaziantep'te yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

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