İstanbul'daki Işid Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'daki Işid Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

26.09.2022 10:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü IŞİD’e yönelik olarak 10 ilçedeki 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik olarak 10 ilçedeki 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde IŞİD ile irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin Türkiye'de eylem hazırlığında oldukları şüphesiyle İstanbul'un 10 ilçesinde toplam 14 farklı adrese bu sabaha karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 14 farklı adrese yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Işid Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki Işid Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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