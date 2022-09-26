İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde IŞİD ile irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin Türkiye 'de eylem hazırlığında oldukları şüphesiyle İstanbul'un 10 ilçesinde toplam 14 farklı adrese bu sabaha karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki Işid Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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