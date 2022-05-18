İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı

18.05.2022 22:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önüne intihar amaçlı geldiği öğrenilen şahıs, polisin havaya bir el ateş etmesinin ardından elindeki tabanca alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önüne intihar amaçlı geldiği öğrenilen şahıs, polisin havaya bir el ateş etmesinin ardından elindeki tabanca alınarak emniyete götürüldü.

Olay, saat 21.45 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne intihar amaçlı gelen S.Ç. isimli şahıs polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen Özel Harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobilin içinde intihar etmek için bekleyen şahsı polis ekipleri ikna etmek için uzun süre uğraştı. Şahsın ikna olmaması üzerine polis ekipleri, havaya bir el ateş ederek, şahsı korkutup elindeki tabancayı aldı. Polis ekiplerinin aldığı şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete alındı. Şahsın otomobili ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

(Veysel Ensar Gökçegözog - Furkan Tan/İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı şahıs alarmı - Son Dakika


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