İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.

Bu kapsamda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirken, 19 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde ise değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman'ın da aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Kaya, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne Mesut Döner, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Abidin Erik, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Muhammet Hanifi Zengin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Serkan Kılınç ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay getirildi.

Bu isimlerin yanı sıra 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de çeşitli şubelere tayin oldu.

18 ilçe emniyet müdürlüğüne atama

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Koray Şensoy, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Erhan Konanç, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Kesikoğlu, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Özmen, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Aykut Korkmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Korkut Okyay, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İhsan Süngü atandı.

Bu isimlerin yanı sıra 10 ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü farklı ilçelere görevlendirildi.