İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kritik atamalar! Listedeki bir isim oldukça dikkat çekici

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan yeni kadro İstanbul Valiliğinin onayı sonrasında gece açıklandı. Listeye göre, 59 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. Atamadaki en dikkat çeken detay ise sokak eylemlerinde sert müdahaleleriyle gündeme gelen Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in görev yerindeki değişiklik oldu. Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Hanifi Zengin

ATAMASI YAPILAN İSİMLERİN YENİ GÖREVLERİ

11 İLÇEYE YENİ MÜDÜR

Atama listesine göre biri Anadolu, dördü Avrupa yakası olmak üzere 11 ilçeye yeni müdür atandı.

20 ŞUBENİN MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

İstanbul Emniyetinde il içi atamalar kapsamında bazı şubelerin müdürleri de değişti. Görev listesine göre;