İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kritik atamalar! Listedeki bir isim oldukça dikkat çekici
Son Güncelleme: 17.08.2023 12:38
İstanbul Emniyetinde il içi atamalar kapsamında 19 il emniyet müdür yardımcısı, 11 ilçe emniyet müdürü, 20 şube müdürünün görev yeri belli oldu. Sokak eylemlerinde göstericilere sert müdahaleleriyle gündeme gelen Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi dikkat çekti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan yeni kadro İstanbul Valiliğinin onayı sonrasında gece açıklandı. Listeye göre, 59 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. Atamadaki en dikkat çeken detay ise sokak eylemlerinde sert müdahaleleriyle gündeme gelen Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in görev yerindeki değişiklik oldu. Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.
Daha önce Beykoz ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Güleç İkinci Bölge İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Hakan Demir Üçüncü Bölge İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Bugüne kadar İstanbul Emniyetinde terörle mücadele konusunda sağlanan istihbaratın merkezinde yer alan ve pek çok kritik terör eylemini başlamadan sona ermesinde büyük emeği olan Ömer Faruk Ataş İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Zafer Baybaba Güvenlik Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Ercan Özmen Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdürlüğü'ne,
Filibya Saral Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Nilgün Selvi Eğitim Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Neslihan Türkün Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, İnterpolEuropol Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Murat Çaykara Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü, İlde bulunan sabit ve bekleme yapılan noktaların kontrolü ve koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Üç yıldır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten Serkan Kılınç Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
2 yıl boyunca İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve çok çarpıcı operasyonlara imza atan Göksel Önder Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Turan Çelik Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Arama Kurtarmak (PAK) Şube Müdürlüğü, Kalekollar Kontrol ve Koordinasyonundan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Abdullah Afacan Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
Murat Sevgi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,
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17.08.2023 13:26:30. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kritik atamalar! Listedeki bir isim oldukça dikkat çekici - Son Dakika