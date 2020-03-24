İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı

7 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm bina ve araçlarda yeni tip koronavürüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde koronavürüs tedbirleri artırıldı, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm bina ve araçlarda yeni tip koronavürüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından il emniyet müdürlüğümüz personelini korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda, il emniyet müdürlüğümüze bağlı tüm yerleşkeler, ek hizmet binaları, ilçe emniyet müdürlükleri hizmet binaları ve bunlara bağlı ek hizmet binaları ve polis merkezi amirliklerinin tamamı ile tüm hizmet araçları dezenfekte edilmiş, tüm birimlerimize yeterli sayıda eldiven, tıbbi maske ve el dezenfektanı dağıtılmıştır." denildi.

Emniyet binalarına gelen kişilerin ateşlerini ölçmek amacıyla termal ve temassız olmak üzere ateş ölçer cihaz kullanımına başlandığı, karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlarda görev alan personele izolasyonlu kıyafet, eldiven, maske ve gözlük dağıtıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yayınlanan genelge ve talimatlar gereği, tüm toplu etkinlik ve eğitim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altında olduğu değerlendirilen personele idari izin verilmiş, personelimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile alakalı hazırlanan bilgilendirme broşürleri personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:50 Kaynak: AA

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