Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin' - Son Dakika
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Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin'

03.08.2022 13:47
Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin'

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri Kadıköy'de dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri Kadıköy'de dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Emniyet kemeri, ışık ihlali, egzoz gibi trafik ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Denetimde kırmızı ışık ihlalinden dolayı cezai işlem uygulanan bir sürücü ise basın mensuplarına 'güzel çekin' diyerek poz verdi.

Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Dron'un tespit ettiği hatalı sürücülere ise ceza yağdı. Kırmızı ışık, egzoz, emniyet kemeri ve araç sürerken telefon ile konuşan sürücüler dronla tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü ise basın mensuplarına 'beni güzel çekin' diyerek poz verdi. Denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 16 bin 655 lira para cezası uygulandı.

Dron tarafından kırmızı ışıkta geçtiği fark edilen minibüs şoförü Berat Polat, "Ben hata yapmadığımı zannediyorum ama demek ki yapmışız. Çizgiyi mi geçtim farkında değilim ama geçmediğimi düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin' - Son Dakika
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