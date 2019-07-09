İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında yeni karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsüyle ilgili 67 sanıkla yargılanırken dosyası ayrılan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlisi İsmail Uğuz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 13 yıl 6 ay...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsüyle ilgili 67 sanıkla yargılanırken dosyası ayrılan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlisi İsmail Uğuz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Uğuz katıldı. Davanın müdahillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık Uğuz mütalaaya karşı savunmasını yaptı. Uğuz, savunmasında, FETÖ adlı bir oluşum içinde bulunmadığını, emniyet müdürlüğü önündeki olaylarla ilgili kamera görüntülerinde yer almadığını ve o dönem İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü için HTS kayıtlarında emniyet müdürlüğü civarındaymış gibi göründüğünü öne sürdü.

Karar verileceği belirtilerek son sözleri de sorulan Uğuz, beraat talebinde bulundu.

Rekor "üyelik" cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Uğuz'u, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, suçun işleniş şekli, özelliği, sanığın örgüt içindeki konumu, görev ve faaliyetlerine göre, alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Terör suçu kapsamında olduğu için cezada yarı oranında artırım yapan heyet, sanık Uğuz'un neticeten 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Uğuz'un tutukluluğunun devamını da kararlaştıran heyet, Uğuz hakkında, "Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ceza verilmesi talebiyle açılan davalarda sanığın bu suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraate yönelik hüküm de kurdu.

Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimine ilişkin aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olan şüpheli İsmail Uğuz'un, Aynacı'ya darbe girişimi kapsamında destek olmak amacıyla Vatan Caddesi'nde hazır bulunduğu öne sürülüyordu.

İddianamede, şu¨pheli İsmail Uğuz'un, 15 Temmuz 2016'da 4. sınıf emniyet müdürü ru¨tbesinde Edirne İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ emrinde görev yaptığı belirtilerek, Uğuz'un kullandığı tespit edilen GSM hattının HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, olay gecesi darbeci askerlerin işgal etmek için geldiği Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ çevresinde baz sinyalleri verdiği vurgulanıyordu.

Şüpheli Uğuz'un iletişim kayıtlarına ve internet iletişim sorgu sonuçlarına yer verilen iddianamede, telefonun, 15 Temmuz 2016'da saat 16.20 sıralarında Edirne'den, saat 17.18 sıralarında Kırklareli'nden, saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Silivri ilçesinden sinyal verdiği, 16 Temmuz 2016'da saat 01.00 ile saat 01.10'da ise il emniyet müdürlüğüne kısa mesafede olan Fatih Akdeniz Caddesi 122 numaralı yerde sinyal verdiği anlatılıyordu.

İddianamede ayrıca, şüpheli Uğuz'un, darbe girişimi eylemi esnasında Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ve Edirne Emniyet Mu¨du¨rlu¨klerinin göreve davetlerine rağmen görev yerine gitmediği, 17 Temmuz 2016'da du¨zenlenen tutanağa göre o gün de görevinde olmadığı kaydediliyordu.

Uğuz'un, HTS kayıtları, hakkındaki ifadeler, hesap hareketleri, "ByLock" kullanıcısı olması ve tu¨m soruşturma evrakına göre diğer emniyet müdürü Mithat Aynacı ile birlikte darbe girişiminin emniyet ayağı içerisinde yer aldığı vurgulanan iddianamede, bu kişinin suç tarihinde bu amaçla Vatan Caddesi civarında hazır bulunduğu ancak diğer şu¨phelilerin gözaltına alınması u¨zerine yakalanmamak için hastaneye giderek kayıt yaptırdığının tespit edildiği dile getirilmişti.

Sahte kimlikle yakalanmıştı

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Uğuz, 14 Ekim 2016'da Bahçelievler İlçe Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨nce yapılan uygulamalar esnasında üzerinde sahte kimlikle yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve Uğuz, darbe girişiminde emniyet müdürlüğünün işgaliyle ilgili Aynacı ve kimi askerlerin de aralarında bulunduğu 66 sanıkla birlikte yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme heyeti, 21 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa da müebbet hapis cezası vermişti. Diğer sanıklara da kimi suçlardan farklı cezalar uygulanmıştı.

Sanıklardan eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkındaki dava dosyası, bütün delillerin toplanamamış olması dikatte alınarak ayrılmış ve başka bir esasa kaydedilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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