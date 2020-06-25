İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş'ta bulunan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:27 Kaynak: İHA
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