İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş'ta bulunan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

15 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aktaş'a burada asayişten sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun ve Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak eşlik etti. Bir süre şubede incelmelerde bulunan Aktaş, daha sonra ayrıldı.

(İHA)