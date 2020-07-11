İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

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Cami statüsü alan Ayasofya önünde bugün de hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi Ayasofya önüne geldi.

Polis ekiplerinin Ayasofya önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimleri yerinde kontrol etmek için Ayasofya'ya geldi. Öğlen ezanı okunmasından yaklaşık 20 dakika kadar önce gelen Aktaş, Ayasofya'nın içine girdi. Aktaş, Ayasofya'da yaklaşık 40 dakika kalmasının ardından Ayasofya'dan ayrıldı.

VATANDAŞLAR EZANA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öğle namazı saatinde Ayasofya'da ezan okunmasına meydanda bekleyen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş cep telefonlarıyla Ayasofya'da ezan okunmasını kaydetti.

- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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