İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi. Polis muhabirlerini makamında ağırlayan Çalışkan, hepsine tek tek teşekkür etti.


İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Güvenlik Muhabiri Sadık Kahraman'ın da davetli olduğu programda, polis-adliye muhabirlerini makamında kabul eden Çalışkan, basın mensupları ile bir süre sohbet etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün suçla mücadelesinin kamuoyuna duyurulmasına ve polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı emniyet muhabirlerine teşekkür eden İl Emniyet Müdürü, programın sonunda gazetecilere plaket sundu. Daha sonra emniyet teşkilatının çalışmalarını kamuoyuna aktaran basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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