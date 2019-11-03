Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonu'na katıldı
Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonu'na katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonu'na katıldı

7 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'na İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonu'na katıldı, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'na İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan maratonda Çalışkan'la birlikte aralarında İstanbul Emniyet Müdürü yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürlerinin de bulunduğu bin 200 emniyet personeli "Polis Zinde Vatandaş Güvende" sloganıyla yarıştı. Kırmızı ve mavi kıyafetleriyle halk koşusuna katılan polisler, "Bizim Önceliğimiz Sizin Güvenliğiniz" mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce  pankartlar da taşıdı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
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