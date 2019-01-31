İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Kapadokya Standını Ziyaret Etti
1 saat önce
NEVŞEHİR(İHA) İstanbul'da düzenlenen 23.Uluslararası Emit Fuarının açılışına katılmak üzere fuar alanına gelen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kapadokya standını ziyaret etti.
NEVŞEHİR(İHA) İstanbul
'da düzenlenen 23.Uluslararası Emit Fuarının açılışına katılmak üzere fuar alanına gelen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, Kapadokya
standını ziyaret etti. Türkiye
'nin en büyük turizm fuarı olan ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen uluslararası Emit Fuarına Nevşehir Valiliği
öncülüğünde açılan Kapadokya standını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
ziyaret etti. Emniyet Müdürü Çalışkan, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve fuar kalanına katılan belediye başkanları ile bir süre sohbet ederken fuar hakkında bilgiler aldı.
Kapadokya standını ziyaret eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a Ürgüp
, Ortahisar
ve Göreme
Belediye başkanları çeşitli hediyeler takdim etti. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı
Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi
Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı