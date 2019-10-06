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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Sultangazi'de deprem sırasında engelli arkadaşlarını bırakmayarak sınıftan çıkartan öğrencileri, Beşiktaş-Alanyaspor maçına götürerek hediye verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Sultangazi'de deprem sırasında engelli arkadaşlarını bırakmayarak sınıftan çıkartan öğrencileri, Beşiktaş-Alanyaspor maçına götürerek hediye verdi.


26 Eylül günü Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme okulda yakalanan Alya Revna Çelik ve Berat Yalçın, sınıftan çıkarken engelli arkadaşları Ecrin Başkaya'nın koluna girerek dışarıya çıkarmışlardı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerinin ardından çocuklarla yapılan röportajda en büyük hayallerinin öğretmen olmak istediklerini ve Beşiktaş Stadyumunda maç izlemek olduğunu söylemişlerdi. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Alya Revna Çelik ve Berat Yalçın ile birlikte Ecrin Başkaya'yı Beşiktaş-Alanyaspor maçına götürerek hayallerini gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Mustafa Çalışkan, Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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