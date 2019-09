İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan: "Bekçiyi görevlendirdiğimiz sokakta hırsızlık, uyuşturucu ve fuhuş olayları olmuyor"

Dr. Mustafa Çalışkan, "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik" konulu çalıştay da konuştu

İSTANBUL - Avrupa Polis Akademileri Birliği faaliyetleri kapsamında "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay da sunum yapan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Bekçiyi görevlendirdiğimiz sokakta hırsızlık, uyuşturucu ve fuhuş olayları olmuyor" dedi.

Avrupa Polis Akademileri Birliği (Association of the European Police Colleges-AEPC) faaliyetleri kapsamında "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Özer Tuncer, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve çok sayıda devletli katıldı. Çalıştay da İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Gece Kartalları" olarak bilinen gece bekçilerinin çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

"Bekçiyi görevlendirdiğimiz sokakta hırsızlık, uyuşturucu ve fuhuş olayları olmuyor"

Programda sunum yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Bekçiyi görevlendirdiğimiz sokakta hırsızlık olmuyor. Bekçiyi görevlendirdiğimiz sokakta kavga en az düzeyde veya olmuyor. Uyuşturucu, fuhuş veya buna benzer şeyler bekçinin güzergahında olmuyor. Eğer yeterli bekçimiz olsa bu düşüş çok daha farklı olabilir. Mala karşı işlenen suçlarda ilk altı aylık verilere göre 2017 yılında 108 bin 699'iken 2019 yılında 90 bin 217'ye düşmüş, 2018 yılında 80 bin 183' e düşmüş yüzde 26'lık bir düşüş söz konusu. Mala karşı işlenen suçlara tek tek baktığımızda evden hırsızlık 2017 yılında 19 bin 64'iken 2018 yılından 15 bin 590, 2019 yılında 9 bin 913'e kadar düştü. Yüzde 48'lik bir düşüşten bahsediyoruz. İş yerinden hırsızlık konusunda 2017 yılında 8 bin 214'iken 2018 yılında 6 bin 916, 2019 yılında 5 bin 44 olmuştur. Yüzde 43'lük bir düşüş. Otodan hırsızlık 2017 yılında 19 bin 241'iken 2018 yılında 14 bin 985, 2010 yılında 9 bin 220'lere düşüyor. Yüzde 52'lik bir düşüş. Bunu daha da somutlaştırmak için İstanbul'un genelinde 2017 yılında günlük 78.3'lük bir evden hırsızlık konusu gerçekleşirken, yani her gün 78 hırsızlık gerçekleşiyor. 2018 yılında bu sayı 54'e düşüyor, 2019 yılında 41'e düşüyor. İstanbul'da 39 ilçemiz var her günlük bir evde evden hırsızlık işleniyor. Bizim hedefimiz 41 rakamını 10'ların altına düşürmek. İş yerinden hırsızlık 2017 yılında günlük 35'iken, 2018 yılında 25'e, 2019 yılında 20'ye düşüyor. Oto hırsızlığı 2017 yılında günlük 14'iken, 2018 yılında 9'a, 2019 yılında 6.5'e düştü" diye konuştu.