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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇALIŞKAN'IN "15 TEMMUZ" KİTABI FRANSIZCA'YA DA ÇEVRİLDİ
6 saat önce
FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşananları İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' isimli kitabında anlattı.
FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşananları İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' isimli kitabında anlattı. Bir süre İngilizce ve Rusça'ya çevrilen kitap Fransızca olarak da yayınlandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı kitapta 15 Temmuz gecesi İstanbul'da yaşananlar anlatılırken, tarihi bir vesika niteliği de taşıyor. FETÖ üyelerinin yoğunlukla Türki Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinde çalışmalar yaptığı bilinirken, bu coğrafyalarda halk arasında Rusça ve Fransızca dilleri kullanıyor. FETÖ üyelerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde yaşayan insanların FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi neler yaşattığını görebilmeleri için kitap İngilizce, Rusça ve Fransızca'ya çevrildi. Kitabın bu yıl içerisinde 2 farklı dile daha tercüme edilmesi ve kitapta anlatılanlar üzerinden belgesinin çekilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi. Kitap 228 sayfadan oluşurken, kitabın arka sayfalarında 15 Temmuz gecesine ait görüntüler ve diyalogların bulunduğu videolar 'karekod'ları yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:03 Kaynak: DHA
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